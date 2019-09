Soomes tekkis vaidlus Neegrisaare nime vahetamise üle

Ajaleht Journalisti kirjutas, et nimevahetuseks on vaja saada nõusolek Soome keelte keskuselt (Kotimaisten kielten keskus - Kotus), ent viimane keeldub seda andmast, öeldes, et asukohanimetust ei saa vahetada välja ainult sellepärast, et nimi tundub kellelegi ebameeldiv.

Põhja-Karjala ajakirjandusühendus (ametlikult Pohjois-Karjalan journalistiyhdistys) tahab ajalehe teatel enda omanduses oleva Neekerisaare nime muuta Uutiseks (eesti keeles Uudis).

Ühendus pöördus probleemiga ka Maamõõtekeskuse (Maanmittauslaitos) poole, ent viimane teatas, et ilma Soome keelte keskuse heakskiiduta ei ole võimalik neil ka kaardis olevat nime vahetada.

Väike saar sai oma nime 1974. aastal, kui ajakirjanike kohta kasutati veel väljendit leheneekeri (eesti keeles leheneeger).