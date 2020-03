Soomes teatati viiest uuest koroonaviirusesse nakatunust, neist 3 on Helsingi piirkonnas

Helsingi piirkonnas on nakkuse saanud tööealine naine ja kaks tööealist meest, vahendab Yle Uutiset.

Naise nakatumine on seotud varem avastatud nakatumistega. Mehed on saanud viiruse Põhja-Itaaliast. Nakatunud on oma kodudes ja nende lähedastega on ühendust võetud.

Kanta-Häme piirkonnas on avastatud viirus Põhja-Itaalias reisinud Hämeenlinna perekonna lapsel. Pere naasis Soome teisipäeval ja andis proovid eile.

Pere võttis ise sümptomite avaldudes tervishoiuasutusega ühendust. Nakatunuga on kokku puutunud ainult pereliikmed, sest pere on olnud vabatahtlikus karantiinis kodus. Lapsed ei ole näiteks koolis käinud.

Pirkanmaal on haigestunud 44-aastane patsient, kes sai viiruse samuti Põhja-Itaalias. Ta on isoleerituna kodus ja heas seisundis. Temaga on kokku puutunud kolm pereliiget ja Itaalias käidi koos.

Soomes on nüüd kokku tuvastatud 12 koroonaviirusesse nakatunut.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

