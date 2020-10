Soomes teatati täna ligi 300 uuest koroonaviirusega nakatunust

Mõõdikutest on nii viimase seitsme kui ka 14 ööpäeva haigestumisnäitajad ning positiivsete testide osakaal kõigist testidest murettekitavalt tõusnud, vahendab Yle Uutiset.

Soome Tervise ja Heaolu Instituudi (THL) juht Mika Salminen ütles, et sügise ja talvega viirus tugevneb. Euroopas on juhtumite arv kasvanud paljudes riikides. See on Salmineni sõnul juhtumas ka Soomes. Salmineni teatel raporteeriti täna 296 uuest juhtumist.

Sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi teatel teatati eelmisel nädalal üle Soome 149 grupiviisilise viirusega kokkupuutumise juhtumist. Neist üle poole leidis aset õppeasutustes, lasteaedades või vabaajategevuse käigus ning umbes kümme protsenti restoranides, baarides ja ööklubides. Kuigi koolides, lasteaedades ja muudes õppeasutustes on olnud ohtralt suuri grupiviisilisi viirusega kokkupuutumisi, on viirus seda kaudu edasi levinud üksikjuhtudel.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!