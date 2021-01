Soomes teatas koroonavaktsiini saaja kõrvalmõjust, ent kaebuse sisu veel ei avaldata

"Juhul, kui juhtumeid on kogunenud vähemalt viis, avaldame infot ilmnenud kõrvalmõjude kohta," ütles Fimea peaarst Maija Kaukonen Yle-le.

2020. aasta viimastel päevadel manustati viie suurima meditsiinipiirkonna (Helsingi, Turu, Tampere, Kuopio ja Oulu) tervishoiutöötajatele esimene doos koroonavastast vaktsiini.

Tervise- ja sotsiaalarengu ameti (THL) vaktsineerimise ja nakkushaiguste tõrje osakonna peaarst Hanna Nohinek ütles, et esimene teade koroonaviiruse vaktsiini kõrvalmõjust ei tule talle üllatusena.

"Uute vaktsiinide korral on kõrvalmõjudest teatamise künnis madalam ja märkused on teretulnud ka väiksemate probleemide korral. Kui tegemist on aga pikka aega kasutusel olnud vaktsiiniga, antakse tavaliselt teada ainult rasketest kõrvalmõjudest," ütles ta.

Ka Kaukoneni sõnul on ootuspärane, et kui vaktsineeritute arv Soomes järgnevatel kuudel suureneb, tuleb ka rohkem teateid võimalike kõrvalmõjude kohta.

Uuringute kohaselt kutsub Pfizeri ja Bio-N-Techi vaktsiin tõsise allergilise reaktsiooni esile umbes ühel vaktsineeritul 100 000-st, märkis BBC.