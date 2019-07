Soomes tabati saripedofiil „Onu“

64-aastane mees võeti vähemalt 12 alaealise tüdruku seksuaalses ärakasutamises kahtlustatavana kinni juba kevadel, ent esmaspäeval otsustas politsei avaldada ka tema foto, paludes võimalikel ohvritel endast märku anda, vahendab rahvusringhäälingu Yle uudisteportaal.

Võimudele on hetkel teada, et mees, keda ohvrite sõnul tunti kui „Onu“, alustas seksuaalsete kuritegude toimepanemisega hiljemalt 2006. aastal, jätkates oma tegevust kuni kinnipidamiseni.

Ta kutsus alaealisi oma pealinnas Helsingis asuvasse koju ja pakkus neile enne seksuaalkuriteo toimepanemist alkoholi ja narkootikume. Osa ohvritest kaotas raske joobe tõttu teadvuse.

Just sel põhjusel otsustas politsei ka foto väljastada.

„Võib-olla ei saa osa ohvritest aru ega tea, et neid kasutati ära, sest olid teo toimepanemise ajal kahtlustava pakutud alkoholi või muude ainete mõju all,“ selgitas uurimist juhtiv kriminaalkomissar Saara Asmundela Ylele.

Tema sõnul tabati pedofiil tänu sellele, et üks kunagistest ohvritest otsustas kuriteost politseile teatada. Tänaseks on pöördumiste arv juba üle kümne ja kõigi puhul uuritakse, „kas tegudel on kuriteo tunnusmärke“.

Arvatavat pedofiili kahtlustatakse enam kui 20 kuriteos, sh jõhkrates vägistamistes, seksuaalses ärakastutamises, alaeakuste seksuaalaktidele sundimises, seksuaalset ärakasutamist sisaldava video- ja fotomaterjali omamises ja levitamises, narkootikumide omamises ja vägivallatsemises.