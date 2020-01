Soomes süüdistatakse varem Lätis elanud meest valismaalaste ja moslemite vastase pommirünnaku kavandamises

Süüdistuse järgi jõudis mees enne kinnipidamist 2018. aasta oktoobris valmistada proovilõhkekeha. Süüdistatav koostas kuritegude toimepanemiseks üksikasjaliku plaani, vahendab ajaleht Helsingin Sanomat.

Süüdistuses öeldakse, et süüdistatav „kavandas pommi valmistamist, mille ta kavatses õhkida rahva hulgas Helsingi kesklinnas 31.12.2018 kohas, kus on palju välismaalasi ja moslemeid”.

Süüdistatav laadis internetist alla pommivalmistamisõpetuse. Pommi jaoks vajalikke koostisosi kavatses ta võtta oma töökohast.

Süüdistataval ei ole Soome rahvastikuregistri järgi Soomes koduaadressi. Helsingin Sanomate andmetel on ta varem elanud Lätis. Kohtu teatel kasutab ta protsessil vene keele tõlgi abi.

Süüdistatav on eeluurimisel kuritegu eitanud. Siiski tunnistab ta pommi valmistamist ja purjus peaga selle õhkimisest rääkimist.

Eeluurimisel on mees öelnud, et sooviks, et erinevad kultuurid ja usundid ei oleks ühes kohas. Tema arvates peaks Euroopas olema „Euroopa kultuur”.

Mees on öeldnud, et „soovib, et erinevad kultuurid ja usundid oleks seal, kus on nende koht”.

Soome keskkriminaalpolitsei kriminalistikalaboratooriumi sõnul leiti lõhkeainelt süüdistatava DNA-d. Lõhkeaine on valmistanud süüdistatav.