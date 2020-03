Soomes suri koronaviirusesse esimene inimene

Ohver oli eakas, teatas Soome terviseamet, jagamata täpsustavat infot.

"Soome esimene koroonaviiruse surm on väga kahetsusväärne, kuid mitte ootamatu. Ehkki enamikul nakatunutest on suhteliselt kerged sümptomid, võib see haigus kujuneda raskemalt eakatel ja eriti neil, kes põevad kroonilisi haigusi," hoiatas terviseamet.

Soome peaminister Sanna Marin ütles täna hommikul Ylele, et valitsuskabinet on valmis tarvitusele võtma erinevaid täiendavaid meetmeid viiruse leviku tõkestamiseks, sh kehtestama liikumispiirangu Uusimaa piirkonnast teistesse Soome piirkondadesse, kui nakkuse levik pealinnas ja selle ümbruses halveneb.

"Kui Uusimaa olukord halveneb sedavõrd, et muutub vajalikuks liikumispiirangute kehtestamine, koostab valitsus vastavasisulise määruse ja edastab selle parlamendile," lubas peaminister. Marini sõnul kaaluvad nad vajadusel ka üleüldiste liikumispiirangute kehtestamist. Hetkel on valitsus kutsunud üles vanemaid kui 70-aastaseid inimesi üles vältima tarbetuid sotsiaalseid kontakte ning keelanud enam kui 10 inimesega avalikud kogunemised.

"Hoiame silma peal, kas inimesed järgivad neid reegleid, ja kui nad seda ei tee, oleme sunnitud rakendama karmimaid meetmeid, sealhulgas täiendavaid liikumispiiranguid," tõdes Marin.

Reedel tuvastati Soomes 53 uut koroonaviirusesse nakatunut, mis viis juhtumite koguarvu 521-ni.