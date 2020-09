Soomes puutus koroonaviirusega kokku vähemalt 80 üle riigi suvilapeole kogunenud noort

17-20-aastastest noortest koosnenud seltskond saabus kohale erinevatest kohtadest üle Soome. Inimesi oli igal juhul Nilsiäst, Siilinjärvist, Kuopiost, Mikkelist, Kajaanist ja Helsingist, vahendab Iltalehti.

Pidu peeti kahes suvilas, millest ühes oli umbes 50 ja teises paarkümmend inimest.

„Kümmekond noort on saanud nädalalõpu jooksul ja selle järel koroonasümptomeid ja kaks on saanud nakkuse. Peamiselt ei ole need restoranis haigusega kokkupuutumised, aga ka see on alati võimalik, et keegi on põiganud restorani,” ütles Kuopio nakkushaiguste eest vastutav arst Raija Savolainen Iltalehtile.

Osa noortest oleks pidanud osalema sügisel toimuvatel gümnaasiumi lõpueksamitel.

„Nad on karantiinis, nii et nende osas lükkuvad eksamid järgmisse kevadesse,” ütles Savolainen.

Soomes teatati täna kokku 149 uuest nakatunust. Koroonaviirus levib seal praegu just noorte hulgas ja just sel viisil, millest käesolevas loos juttu on.

