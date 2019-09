Soomes põhjustas põhjapõder kahe kaitseväe soomuki kokkupõrke

Kemijärvis juhtunud õnnetusse sattus 27 ajateenijat ja üks kaadrikaitseväelane, vahendab Lapin Kansa.

Kõik ajateenijad jäeti ööseks haiglasse jälgimise alla, aga keegi tõsiselt viga ei saanud.

22 õnnetusse sattunud ajateenijat on juba rivvi naasnud, teatas Soome maavägi oma veebilehel. Viis ajateenijat on veel Lapimaa keskhaiglas jälgimise all.

Juhtumi uurimist juhtiva kriminaalkomissar Marko Ijäse sõnul selliseid õnnetusi juhtub, kui välditakse otsasõitu põhjapõtradele. Ijäse sõnul ei olnud juhtumis midagi muud erilist peale sõidukite.