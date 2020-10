Soomes põhjustas Eesti numbrimärgiga maasturi juht traagilise õnnetuse, milles hukkus kaks inimest

Häirekeskus sai teate liiklusõnnetusest Espoo lähedal kell 22.39.

Võimude teatel põhjustas avarii 1973. aastal sündinud Eesti mees, kes sai vigastada ja toimetati haiglasse. Tema kiirus varieerus alates 40 kilomeetrist tunnis kuni 100 kilomeetrini tunnis. Hoolimata politsei katsetest autot peatada, jätkas juht sõitu, manööverdades patrullautost mööda.

Õnnetuses hukkusid 52-aastane mees ja 46-aastane naine.

Ilta-Sanomatega rääkinud inimene ütles, et nägi, kuidas kahtlase liikumisstiiliga musta värvi BMW X5 maastur sattus ühtäkki vastassuunavööndisse teisele poole maanteetõket. Ta helistas nähtust teatamiseks kohe ka häirekeskusesse, ent sealt öeldi, et nad on sellest juba teadlikud ja "politsei on sündmuspaika teel".

Auto oli tema sõnul Eesti numbrimärkidega.

Veel üks Ilta-Sanomatega rääkinud inimene märkis, et tema nägi vastassuunas liikuvat maasturit enne traagilise avarii juhtumist mõne kilomeetri kaugusel õnnetuspaigast, suutes sellest napilt mööda manööverdada.

"Mu käed hakkasid värisema," kirjeldas ta hirmutavat olukorda.

Tunnistaja videost oli näha kümnete politseinike, päästjate ja parameedikute õnnetuspaika saabumist.

Juhtunut uurib politsei.

Politsei- ja piirivalveamet ega Eesti välisministeerium pole siiani saanud infot, mis viitaks hukkunute Eesti päritolule.