Soomes on võim 30. eluaastates naiste käes: valitsust juhib viis naist, kellest neli on alla 35 aasta vanad

Finland’s government is now led by these five party leaders. #newgeneration pic.twitter.com/vis0qB9tO8 — Tuomas Niskakangas (@TNiskakangas) December 8, 2019

Peaministrikandidaat, transpordi- ja kommunikatsiooniminister Sanna Marin (34)

Marin on teist valimisperioodi parlamendi liige ja pärit Tamaperest. Ta juhtis pikalt Tampere linnavolikogu.

Marin on hariduselt avaliku halduse magister ning peab lugu korrast nii eraelus kui ka poliitikas. Marini jaoks on oluline, et peetakse kinni headest valitsemistavadest ja reeglitest.

Marin on profileerunud eriti keskkonnaküsimustes. Ta kuulub SDP noorde punarohelisse tiiba, mis läheneb vaadetelt rohelistele ja Vasakliidule.

„Olen vähekindlustatud perest ja mul ei oleks olnud eeldusi edu saavutada ja edasi jõuda, kui ei oleks tugevat heaoluriiki ja Soome haridussüsteemi. Olen vikerkaareperest ja see mõjutab loomulikult seda, et võrdõiguslikkus, võrdsus ja inimõigused on mulle tähtsad,” ütles Marin vastuseks küsimusele, miks ta on sots.

Keskerakonna esimees, majandusminister Katri Kulmuni (32)

Torniost pärit Kulmuni valiti keskerakonna esimeheks septembris. Ka tema on Eduskunnas teist valimisperioodi.

Kulmuni suurim väljakutse on panna keskerakonna põhja kukkunud toetus kasvama.

Kulmuni on hariduselt ühiskonnateaduse magister. Ta õppis Lapi ülikoolis rahvusvahelisi suhteid.

Keskerakondlased nimetavad Kulmunit nutikaks poliitikuks, kes on kiire õppima ja informatsiooni omandama. Samas nimetatakse teda ka poliitiku kohta erakordselt ebasotsiaalseks.