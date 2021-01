Soomes on tuvastatud 14 uut koroonaviiruse muteerunud tüvega nakatumist, kokku on neid 17

Varem detsembris oli teatatud kolmest muteerunud tüvega nakatunust. Kokku on muteerunud tüvega nakatunuid seega 17. Kõik need juhtumid on tuvastatud Uusimaa ja Kymenlaakso maakondades, vahendab Yle Uutiset.

Juhtumid on peamiselt seotud Suurbritannias võib mujal välismaal reisimisega perioodil 7.-20. detsember.

Viis nakatumist on tuvastatud haigestunute perekonnaliikmetel, kes on olnud karantiinis. 14 inimesel, kes elavad haigestunutega koos või kuuluvad nende lähiringkonda, on tuvastatud nakkus, aga viiruse täpsem uurimine on veel pooleli. Osa lähikontaktsete testidest ei ole veel analüüsitud.

Jõulude ajal saabus Soome kolm muteerunud viirusetüve. Kahel reisijal oli algselt Suurbritannias avastatud viirusetüvi ja ühel Lõuna-Aafrika mutatsioon. Eelmisel nädalal teatati, et mutatsiooni kandjad on olnud karantiinis nagu ka nende lähedased.

Täna teatavaks saanud uutel nakatunutel on kõigil Suurbritannia mutatsioon.

Arvatakse, et mutatsioon on kuni 70% nakkavam kui varasemad. Samas ei näi see raskemat haigust põhjustavat.

Ekspertide hinnangul kaitsevad vaktsiinid ka muteerunud tüve vastu.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!