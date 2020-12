Soomes on paremäärmuslaste raske elu või tervise vastu suunatud kuriteo ettevalmistamise juurdluses uurimise all ka politseinik

„Üks uurimise all olevatest kuriteonimetustest ja see kõige tõsisem on see raske elu või tervise vastu suunatud kuriteo ettevalmistamine,” ütles Stenius, vahendab Yle Uutiset.

Steniuse sõnul ei ole politseinik hetkel vahi all, sest kuriteo toimepanemise oht on eeluurimise käigus tehtud toimingute tõttu väike.

Steniuse sõnul võib kuriteonimetus uurimise käigus kergemaks muutuda.

Soome keskkriminaalpolitsei on kinnitanud, et uurib raske elu või tervise vastu suunatud kuriteo ettevalmistamist, mis on seotud paremäärmuslastega. Keskkriminaalpolitsei sõnul on sunnimeetmeid kasutatud ligi kümne isiku vastu.

Juurdluses osaleb prokurör-juurdluse juht, sest politseinike kuritegude puhul on juurdluse juht prokurör. Steniuse sõnul on tema uurimise all „vähemalt üks politseinik”.

Täpsemalt Stenius politseiniku kohta midagi ei öelnud.

Meedia andmetel on politseinik töötanud Helsingi politseis ülemkonstaablina. Helsingi politsei on kinnitanud, et sealt on pärast oktoobrit ametist kõrvaldatud üks ülemkonstaabel.