Soomes on kohtu all purjuspäi kordusõppuslasi sõimanud ohvitser, uuritakse ka kaitseväe juhataja tegevust

„See oli mitme asja kombinatsioon. Mul oli väga keeruline elufaas tsiviil- ja sõjaväeelus. Tunnistan, et vorm oli sel ajal väga halb. Kogu hingelise ja füüsilise pinge ühendamine halva ööunega ning stressi vallandumise ja alkoholiga, see kombinatsioon ei olnud selgelt hea. See ei kustuta midagi, mida olen öelnud,” lausus Päiviö.

Päiviö otsustas mai algusest juhtunu tõttu reservi minna.

Prokuratuur teatas täna, et eeluurimist on alustatud ka Soome kaitseväe juhataja Jarmo Lindbergi tegevuse kohta seoses Lemmenjoki sündmustega. Uuritakse, kas Lindberg on jätnud täitmata oma seaduses ette nähtud kohustusi seoses distsipliini ja kuritegude ärahoidmisega kaitseväes.