Soomes on kahtlus, et osa koroonatestidest võivad olla valenegatiivsed

Helsingi ülikooli haigla kliinilise mikrobioloogia labori pearst Maija Lappalainen ütles, et koroonaproovi usaldusväärsuse puhul on määrav testi tegemise aeg. Kuna haiguse varases staadiumis on viiruse eritumine organismi kõige intensiivsem, siis tuleks koroonaproovid ka selles etapis teha. See tähendab mõne päeva jooksul pärast sümptomite ilmnemist.

Lappalainen selgitas Yle-le, et PCR teste peetakse väga usaldusväärseks, aga õige tulemus saadakse umbes 80% juhtudest. Halvimal juhul võivad kuni pooled testitulemused olla valenegatiivsed, ütles arst.

Lisaks ajastusele on koroonatestimise puhul oluline õige meetod. Kuna proov ninaneelust nõuab täpset tehnikat ja on patsiendile ebamugav, ei pruugi see alati sujuvalt minna. Soomes on olnud puudus ka vajalikest vahenditest, mistõttu võeti osades paikades koroonaproove ainult suu kaudu neelust. See aga vähendab negatiivsete tulemuste usaldusväärsust.

Helsingi ülikooli kliiniku diagnostikadirektori Lasse Lehtoneni sõnul saaks testimise usaldusväärsust tõsta, kui proove võetaks samal päeval kaks korda. Praktikas on piiratud testimismahu tõttu aga väga harva võimalik katseid korrata. Seepärast tasub patsientidel ka pärast negatiivset koroonaproovi oma tervist jälgida.

Aprillis suurendati Soomes testimisvõimekust. Iga päev on võimalik testida 3500 inimest.

