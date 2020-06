Soomes muutuvad liiklusmärgid sooneutraalseks

Liiklusohutuse seisukohast on tähtsaim, et liiklusmärgist oleks võimalikult lihtne aru saada sõidukiirusest olenemata, vahendab Yle Uutiset.

Suur osa vanadest märkidest kehtib veel kümme aastat ja märke vahetatakse välja järk-järgult. Vaid väike osa märkidest tuleb välja vahetada kohe.

Uued märgid on rõhutatult sooneutraalsed. Inimestest on tehtud võimalikult ühetaolised figuurid. Mootorratturid ja töömehed on aga saanud pähe kiivrid, et tuletada meelde ohutusnõudeid.

Kuigi suur osa märkidest muutub, jääb midagi ka endiseks. Näiteks raudteed puudutavad märgid. Alles jääb näiteks märgil kujutatav auruvedur. Arvatakse, et kui kujutataks kaasaegset kiirrongi, ei pruugitaks seda ära tunda.