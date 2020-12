Soomes mõisteti endine kirikutegelane laste vägistamise eest ligi kaheksaks aastaks vangi, karistati ka teisi pedofiile

Peasüüdlaseks peetav Visa Matti Marttila mõisteti vangi seitsmeks aastaks ja kümneks kuuks. Kuritegude nimekiri on pikk: raske vägistamine ja kaks rasket lapse seksuaalset kuritarvitamist, lapse seksuaalne kuritarvitamine, seksuaalsele teole sundimine ning raske sugukõlvatu last kujutava pildi levitamine, vahendab Helsingin Sanomat.

Kahes raskes vägistamises mõisteti Marttila õigeks.

Yle teatel on mees Pohjanmaal ja Lapimaal tegutsenud turismiettevõtja, kes on ka ühe Lõuna-Pohjanmaa kirikukoguduse juhatuse ja nõukogu liige, kes tegutses seal laste ja noorsoo asjade grupis.

Teisele mehele, Jussi Petri Brännbackale määrati nelja-aastane vanglakaristust lapse raske seksuaalse kuritarvitamise eest.

Marttila kaotas ka seersandi sõjaväelise auastme. Mehed peavad lisaks maksma ohvritele mitmeid kümneid tuhandeid eurosid hüvitist.

Kolmas mees pääses aasta ja kahe kuu pikkuse tingimisi karistusega.

Sama asjaga seoses on üks kohtuotsus tehtud juba Espoos ja veel üks protsess algab veebruaris Helsingis.

Kohtu sõnul andis Marttila ühel juhul alaealisele ohvrile metamfetamiini ja fimis, kuidas teda kuritarvitas. Marttila lõi ohvritega pika aja jooksul usaldusliku suhte.

Kohtu teatel oli Marttila ühe alla 16-aastase ohvriga suguühtes eriti alandaval moel, sest tegevust pildistati ja filmiti mitme erineva seadmega ning kanti Zoomi kaudu üle vähemalt ühele isikule. Tegevus kestis tunde ning ohvrile anti metamfetamiini ja alkoholi.

Kahtlustatakse, et laste seksuaalse kuritarvitamisega tegelenud grupis olid osalised kokku viis Soome meest. Lapsi muu hulgas vägistati ja filmiti. Salvestusi on seejärel edasi antud. Kuritegusid on ka otse internetis üle kantud.