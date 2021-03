Soomes lükatakse valimised koroonaohu tõttu edasi

Justiitsministeeriumi ettepanekul toimuvad valimised 18. aprilli asemel 13. juunil, vahendab Yle.

Otsus langetati täna hommikul pärast justiitsministri Anna-Maja Henrikssoni arutelu erakondade peasekretäridega. Valimiste edasilükkamist toetas üheksast erakonnast kaheksa. Vastu oli ainult Põlissoomlaste partei.

Terviseamet hoiatas poliitikuid enne otsustamist, et 18. aprillil võib epidemioloogiline olukord olla juba nii tõsine, et see kujutab endast märkimisväärset ohtu valimiste tervisekaitsele.

Juhul, kui jätkub senine kiire kasv, võib 18. aprillil olla nakatumiste arv päevas vahemikus 2600-11200, mistõttu oleks valimistel osalemine keeruline, kui muus osas soovitataks inimestel vältida kontakte ja püsida kodus, tõdes amet.

Opositsiooniliste põlissoomlaste parteisekretär Simo Grönoos aga leidis, et sellisel edasilükkamisel pole mingit alust. "Kui vaadata maailmas ringi, siis on valimisi korraldatud ka palju hullemas koroonaolukorras," märkis ta. "See kahjustab demokraatia usaldusväärsust, kui poolteist kuud enne valimisi need edasi lükatakse."