Soomes lubatakse restoranidel avatud olla kella 23-ni, alkoholi müük lõpeb kell 22

Rahandusminister Katri Kulmuni teatas Twitteris, et restoranid võivad olla avatud kella 23-ni ja alkohoolsete jookide müük lõpeb kell 22, vahendab Yle Uutiset.

Restoranides võib korraga sees olla pool tavapärasest klientide hulgast, mis aga ei puuduta Kulmuni sõnul väliterrasse.

Sotsiaal- ja tervishoiuminister Krista Kiuru ütles pressikonverentsil, et restoranid võib hommikul avada kell 6 ja alkoholi võib müüma hakata kell 9.

Valitsus hindab olukorda kahenädalaste perioodide kaupa, mille lõppedes võib piiranguid uuesti lõdvendada. Piirangud kehtiksid Kiuru sõnul oktoobri lõpuni, ajutisi reegleid tuleks vajaduse korral tühistada juba varem.

„Vaatame järgmisel korral jaanipäevanädalal, kuidas võiksime järgmisel kontrollperioodil tegutseda,” ütles Kiuru.

Valitsuse ettepaneku järgi peab restoranides kõigil külastajatel olema oma istekoht. Klient ei tohi toitu ja jooki tarbida mujal kui oma lauas, teatas Kiuru.

Peaminister Sanna Marini sõnul peaksid juuni alguses avanevaid restorane puudutavad reeglid puudutama kogu riiki. Piirangud ei jääks seega kehtima teatud riigi osades.

„Restoraniruumid on sellised ruumid, kus kas või üks haigusjuhtum võib võimaldada viiruse levimise väga suures grupis. On põhjust, et reeglid puudutaksid kogu riiki, sest me ei saa olla muretud üheski Soome osas,” ütles Marin hommikul.

Suures osas Soome restoranidest on alates 4. aprillist võinud toitu ainult kaasa müüa.