Soomes leiti lapsevägistajate käest video, kus laps tapetakse – riigist, kus video tehti, pole vastust saadud

Kahtlustatakse, et võrgustiku liikmed tootsid materjali ka Soomes, aga lõviosa sellest on siiski pärit välismaalt, vahendab Ilta-Sanomat.

Osa materjalist on ülimalt vägivaldne. Ühes videos laps tapetakse ja Soome keskkriminaalpolitsei uurijate hinnangul on video ehtne.

„Meil on teada, mis riigis video on filmitud. Kohe, kui video leidsime, saatsime sihtriiki teate. Sealt ei ole tänase päevani mingit vastust tulnud,” ütles juurdluse juht, kriminaalkomissar Sanna Springare.

Teade saadeti juba eelmisel aastal. Springare sõnul on tapmisvideos tuvastatavaid isikuid.

Springare ei paljasta, millisest riigist on jutt, aga tegemist ei ole tema sõnul Euroopa riigiga.

Soome võimude võimalused midagi ette võtta on väga piiratud. Siiski on võimalik, et sihtriik on alustanud video uurimist, aga ei ole sellest Soomet teavitanud.

Tapmisvideosarnase materjali levitamine võib Soomes täita kuriteo tunnused. Karistuseks on trahv või kuni kaheaastane vanglakaristus.

„Omamine ei ole siiski tänapäeval kuritegu,” ütles Springare.