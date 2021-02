Soomes, Lätis ja Leedus tuli taas juurde vähem koroonaviirusega nakatumisi kui Eestis

Leedu +463

Ööpäeva jooksul leidis Leedus kinnitust 463 inimese koroonaviirusega nakatumine, millega haigestunute koguarv kasvas 194 051-ni, vahendab Leedu Delfi.

Ööpäevaga hospidaliseeriti 66 inimest. Haiglates on 935 patsienti, kellest 91 vajab intensiivravi. 768 inimesele antakse lisahapnikku ja juhitaval hingamisel on 55 inimest.

Oma elu jättis COVID-19 tagajärjel ööpäevaga veel üheksa inimest, mis viis surmajuhtumite koguarvu 3171-ni.

Soome +457



Soome tervishoiuameti teatel tuvastati seal viimase ööpäevaga 457 uut koroonaviirusega nakatumist, millega haigusjuhtumite koguarv jõudis 53 742-ni, vahendab Yle.

Uusi nakatumisi tuvastati kõige enam suurlinnades Helsingis (157), Vantaas (57), Espoos (25), Turus (23) ja Poris (21).

Tervishoiuameti teatel on nakatumine Soomes tõusuteel ja viimase kahe nädalaga tuli juurde 6126 uut juhtumit, mida on 1090 võrra enam kui eelneva kahe nädalaga. Väidetavalt on kasvu taga nn Briti tüve üha laialdasem kohapealne levik.

Haiglaravil oli 141 koroonapatsienti, kellest 24 vajab intensiivravi.

Oma elu on Soomes jätnud vähemalt 726 koroonaviiruse kandjat (nädalavahetusel surmajuhtumite statistikat ei uuendata -toim).

Läti +410

Läti nakkushaiguste ennetamise ja kontrolli keskus (SPKC) teatas, et seal analüüsiti viimase ööpäeva jooksul 4819 koroonaviiruse esmast testi, millest 410 osutusid positiivseks.

Ööpäeva jooksul suri neli ja toimetati haiglasse 43 nakatunut. Haiglaravi vajab kokku 819 COVID-19 patsienti, mis on viimase kolme kuu madalaim näitaja. 79 inimest on intensiivravil, märkis SPKC.

COVID-19 on Lätis diagnoositud kokku 81 519 inimesel, neist 1542 on jätnud oma elu.

Eesti +583

Eestis tuvastati viimase ööpäeva jooksul 583 uut koroonaviirusega nakatunut, millega haigusjuhtumite koguarv kasvas 57 616-ni.

Ööpäeva jooksul hospidaliseeriti 44 nakatunut. Haiglaravi vajab kokku 507 patsienti, kellest 36 vajab intensiivravi ja veel omakorda 24 on juhitaval hingamisel.

Ööpäeva jooksul suri seitse koroonaviirusega nakatunud inimest – 92-aastane mees ja naine, 90-aastane naine, 87-aastane mees, 86-aastane mees, 83-aastane naine ning 80-aastane mees. Kokku on Eestis surnud 535 koroonaviiruse kandjat.