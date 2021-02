Soomes, Lätis ja Leedus lisandus ööpäevaga vähem nakatunuid kui Eestis

Leedu tervishoiuministeerium teatas Leedu Delfi vahendusel, et ööpäeva jooksul leidis kinnitust 375 inimese koroonaviirusega nakatumine, millega haigestunute koguarv kasvas 190 724-ni.

Oma elu on COVID-19 tagajärjel Leedus jätnud 3070 inimest, neist 13 viimase ööpäeva jooksul. Haiglaravil on 984 inimest, ööpäevaga hospidaliseeriti 74 inimest. 53 patsienti vajab täiendavat hapnikku ja neli on raskes seisundis intensiivravil.

Soome tervishoiuamet teatas täna pärastlõunal, et viimase 24 tunni jooksul tuvastati 312 uut koroonaviirusega nakatunut, millega haigusjuhtumite koguarv kasvas 50 319-ni, vahendab Yle.

Haiglaravil on Soomes koroonaviirusega seoses 109 inimest, kellest 18 on intensiivravil. Viiruse tagajärjel on elu jätnud 710 inimest, neist 18 suri viimasel nädalal, märkis tervishoiuamet.

Läti nakkushaiguste ennetamise ja kontrolli keskus (SPKC) teatas täna Läti Delfi vahendusel, et seal analüüsiti viimase ööpäeva jooksul 4955 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest 424 osutusid positiivseks.

COVID-19 on Lätis diagnoositud kokku 76 706 inimesel, kellest 1459 on jätnud oma elu. Ööpäeva jooksul suri kaheksa ja toimetati haiglasse 44 nakatunut. Haiglaravi vajab Lätis 923 COVID-19 patsienti, kellest 92 on intensiivravil, märkis SPKC.

Eestis tuvastati viimase ööpäeva jooksul 667 uut koroonaviirusega nakatunut, millega nakatunute koguarv kasvas 52 416-ni. Haiglas viibib 476 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 35 patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel on 16 inimest.

Ööpäeva jooksul suri neli koroonaviirusega nakatunud inimest – 88-aastane mees, 84-aastane naine, 83-aastane naine ja 75-aastane mees. Kokku on Eestis surnud 495 koroonaviirusega nakatunud inimest.