Soomes Kuopio lähedal asub "Putini massööri" puhkuseküla, kus käib eralennukitega Vene eliit

Kõrgetasemeline külaline Tahko puhkusekülas ei ole iseenesest uudis, sest Gološtšapov on Venemaa eliiti seal varemgi võõrustanud.

„Poolteist aastat tagasi tõi ta Venemaalt Tahkosse õigeusu kiriku kõrgetasemelisi esindajaid. Kui Bastrõkin on Tahkos kuskil elanud, siis päris kindlasti just Gološtšapovi puhkusekülas,” ütles Tahko-Toursiga kokku puutunud anonüümseks jäänud allikas Kuopiost Ilta-Sanomatale.

„Päris kindlasti elas Bastrõkin just Tahko-Toursi puhkusekülas,” kinnitas teine anonüümne allikas, Gološtšapovit isiklikult tundev soomlane.

Lisaks sellele paljastavad lennuandmed, et Bastrõkin on lennanud aastavahetuseks Kuopiosse ka kahel varasemal aastal.

Väljanägemiselt Gološtšapov püstirikast ärimeest ja presidendi nõuandjat ei meenuta, aga hallil kardinalil on sellest hoolimata olnud raha lasta ehitada üle 13 miljoni euro maksnud puhkuseküla ning tal on ka raha seda aastast aastasse finantseerida, kuigi küla on rängas kahjumis. Tahko-Tours ei ole kunagi kasumit teeninud.

2019. aasta aprillis lõppenud eelarveaastal tootis Tahko-Tours 388 000 euro suuruse käibe juures 200 000 eurot kahjumit. Aasta varem oli käive 381 000 eurot ja kahjum 428 000 eurot.

Gološtšapov saabub Tahkosse alati eralennukiga. Ka seda püüab ta teha märkamatult.

„Tema lennuk on täiesti valge ja sellel ei ole muid tunnuseid peale registrinumbri,” ütles Kuopio allikas.

1954. aastal sündinud Gološtšapov võis Putiniga tutvuda juba 1970. aastatel tollases Leningradis, kui Putin oli KGB leival.

Teadaolevalt on Gološtšapovil mingisugune meditsiiniharidus. Kinnitamata andmetel töötas Gološtšapov Leningradis haiglas, kui keegi arst juhatas ta massööriks judoklubisse, kus rassisid Putin ja tema sõbrad, ärimeestest vennad Arkadi ja Roman Rotenberg.

1996. aastal jäi Gološtšapov fotole koos Putini ja Rotenbergidega viimaste judoklubis Javara-Neva Peterburis.

Venemaal väidetakse, et Gološtšapovi suur teene on see, et tal õnnestus masseerides korda teha Putini judotreeningutel väljavenitatud selg, millest sai alguse usaldus ja sõprus.