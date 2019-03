Soomes kiideti heaks luureseadused: kaitsepolitsei ja sõjaväeluure said uued õigused ja töövahendid

Seadused olid Eduskunta teisel ja viimasel lugemisel eile pärastlõunal. Need kiideti heaks ilma hääletuseta, kuigi veel reedel oli kümme Vasakliidu parlamendiliiget seaduste sisu heakskiitmise vastu, vahendab Helsingin Sanomat.

Siseministeerium teatas eile, et seadused peaksid jõustuma võimalikult kiiresti ja täna teatas justiitsministeerium, et sai õiguskantslerilt kinnituse, et et praegune kohusetäitjaministeerium võib ametisse nimetada luurejärelevalvevoliniku.

Luureseadusi ei saa kasutusele võtta ilma luurejärelevalvevoliniku olemasoluta. Soome valitsuse reedese tagasiastumise järel polnud selge, kas kohusetäitjaministeerium saab ta ametisse nimetada.

Soome uue salajase luuretegevuse õiguslikuks kontrollijaks saab tõenäoliselt õiguskantsleri büroo kantseleiülem Kimmo Hakonen, kes sai eelmisel nädalal Eduskunta põhiseaduskomisjoni heakskiidu.

Millised uued õigused ja töövahendid Supo ja sõjaväeluure saavad?

Õigus rikkuda välisriikide seadusi

Luureseadused annavad Supo ametnikele ja sõjaväeluurajatele õiguse rikkuda välisriikide seadusi, kui seda nõuab riikliku julgeoleku tagamine.

Soome võib teha oma riikliku julgeoleku tagamiseks välismaal kõike, aga ei tohi vahele jääda. Vahelejäämise puhuks on luureseadustes mehhanism, mille järgi peab ebaõnnestunud operatsiooni järel Supo või sõjaväeluure juht ametist lahkuma.

Soome kasutab oma luureseadusi kaitseotstarbel ehk ohtude, nagu terrorismi ja spionaaži tõrjumiseks.

Soome luureseadused ei anna võimalust selleks, et Supo suurendaks näiteks Soome ettevõtete konkurentsivõimet välismaal ärisaladusi välja nuhkides.