Soomes kerkis kõneaineks kuni 150 Helsingi kesklinnas liikuvat peamiselt välismaa taustaga ohtlikku noort

Helsingin Sanomat kirjutas, et noortel on kalduvus lahendada tülisid vägivalla abil ja rünnata endaealisi teisi noori. Tegemist ei ole ühe kindla kambaga, vaid nad liiguvad erinevates gruppides ja suhtlevad omavahel sotsiaalmeedias näiteks Snapchatis, vahendab Yle Uutiset.

Artiklis tuuakse esile viimase aja vägivallateod, nagu näiteks Vallila linnaosas oktoobris toimunud pussitamine, milles kaotas elu 2001. aastal sündinud mees. Vahi all on kaks 16-aastast.

Helsingin Sanomat kirjutas, et noored kogunevad muu hulgas Helsingi raudteejaama, jaamatunneli, raamatukogu Oodi ja Kamppi moodustatava kolmnurga piirkonnas, Itäkeskuses ja kesklinna parkides, vahendab Verkkouutiset.

Helsingin Sanomate intervjueeritud ekspertide sõnul on noori kokku 100-150 ja neist valdav osa on välismaa taustaga. Kirjeldatakse, et noored on valmis vaid mõnekümne euro pärast pussitama. Põhjuseks peavad eksperdid soovi saada kõrgema staatuse andvaid kalleid firmariideid, mille soetamiseks ei nähta seaduslikke viise.

Sisserändajate kogukondadest võimudele informatsiooni andva Fenix Helsinki juht Ujuni Ahmed ütles Helsingin Sanomatele, et taustal on „väärastunud easy money mentaliteet”. Tema sõnul pannakse kuritegusid toime lugupidamise saavutamiseks.

„Ei usuta õpingute või töö kaudu teenitavasse elatisse,” ütles Ahmed.

Helsingi politsei ennetustööjuht, ülemkomissar Jari Taponen teatas Twitteris, et 150 kuritegelikku noort ei ole üks kurjategijate jõuk, nagu tuhanded vägivallakuritegudes kahtlustatavad täiskasvanudki.

„Kuigi Helsingi elupiirkonnad eristuvad, oleme kaugel Rootsist, kus eluasemepoliitika on teistsugune,” ütles Taponen.

„Noorte vägivalda ja gängidesse kogunemisse tuleb suhtuda tõsiselt ja sellesse tuleb sekkuda kohe, kui me võime veel vältida olukorra teravnemist. Me peame vägivalda tõrjuma ja hoidma ära selleni viivaid põhjuseid. Tänavad peavad olema ohutud kõigile,” kirjutas Twitteris peaminister Marin.

„Soomes ei tohi tekkida perspektiivitust, mis sunnib inimesi lootusetutele tegudele. Peamine on ebavõrdsuse vähendamine. Et Soome oleks ka edaspidi maailma ohutuim maa, peab igaüks suutma teisi inimesi ja võime usaldada. Keegi ei tohi üksi jääda,” kirjutas siseminister Ohisalo.