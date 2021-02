Soomes kehtestatakse kolmeks nädalaks sulgemisseisukord

Peaminister Sanna Marin palus pressikonverentsil kodanikel raskes olukorras vastu pidada. Marini sõnul varasemad tööriistad enam ei piisa olukorra kontrollimiseks. Suurbritanniast leviv viiruse mutatsioon on olukorda kiiresti halvendanud.

Marini sõnul algab Soomes 8. märtsil kolmenädalane sulgemisseisukord, mis lõpeb 28. märtsil.

Kõigis levimis- ja kiirenemisfaasi piirkondades on põhjust võtta kasutusele juba kasutusele olevate lisaks distantsõpe teises kooliastmes ja algkooli vanemates klassides. Lisaks sellele peatatakse alates 12-aastaste grupiharrastustegevus. Meetmeid ei rakendata Marini sõnul algkooliealistele ja noorematele lastele.

Valitsus esitab Eduskuntale eelnõu restoranide sulgemiseks, aga nii, et meetmeid ei võetaks kasutusele madala nakatumisega piirkondades.

Marini sõnul on valitsus valmis koostöös presidendiga eriolukorra kehtestama. Marin rääkis sellest presidendiga eile.

Restoranide sulgemisest tekkivaid kulutusi hakatakse Marini sõnul ettevõtjatele kinni maksma.

Teadus- ja kultuuriminister Annika Saarikko rõhutas, et karmimad piirangud keskenduvad piirkondadele, kus olukord on kõige halvem ja halvenev. Ettevõtete majanduslikku toetamist keskendatakse Saarikko sõnul eriti koroonaviirusest kõige rohkem räsitud piirkondadele.

Siseminister Maria Ohisalo nimetab sulgemisseisukorda „kolmenädalaseks lõpuspurdiks”. Eesmärk on takistada haiguse levimist enne vaktsiinide saabumist.

Haridusminister Jussi Saramo ütles, et vanemates klassides minnakse distantsõppele kolmeks nädalaks alates 8. märtsist. Gümnaasiumi lõpueksamite korraldamine tagatakse, teatas Saramo.

Lasteaiad ja algkoolid jäävad avatuks.

Valitsuse nõupidamine, kus arutati koroonapiirangute karmistamist, vältas hiliste õhtutundideni. Täna hommikul kell 9.30 toimub sel teemal valitsusparteide pressikonverents, teatas peaminister Sanna Marin oma Twitteri kontol.

Hallituksen neuvottelu on päättynyt. Hallituspuolueiden puheenjohtajat kertovat linjauksista huomenna klo 9.30. — Sanna Marin (@MarinSanna) February 24, 2021

Teadaolevalt on hädaolukorra sisseviimise peamiseks põhjuseks see, et ilma selleta, üksnes nakkushaiguste leviku piiramise seaduse alusel, ei saa restorane sulgeda.