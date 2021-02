Soomes kehtestatakse kolmeks nädalaks sulgemisseisukord

Marinilt küsiti, miks peab valitsus karme reegleid vajalikuks, kuigi epideemioloogiline olukord on oluliselt parem kui mujal Euroopas. Marini sõnul on olukord siiski kiiresti halvenemas. Ta ütles, et Soome head olukorda seletab see, et meetmeid on suudetud tarvitusele võtta ennetavalt.

Marinilt küsiti ka eriolukorra väljakuulutamise põhjenduste kohta. Marini sõnul on eriolukorda vaja, sest valitsus võtab eriolukorra seadusandlust kasutusele põhiseaduse paragrahvi 23 järgi.

Osa õigusteadlastest on andnud hinnangu, mille järgi oleks võimalik kasutada põhiseaduse paragrahvi 23 ka ilma eriolukorda välja kuulutamata.

Marini sõnul on valitsuse justiitsministeeriumist saadud hinnang olnud siiski erinev.

Justiitsminister Henriksson ütles, et kevadel toimuvate kohalike omavalitsuste valimiste olukorda arutatakse parteide peasekretäride vahel. Valimistega seotud otsused ei ole valituse asi, vaid need teeb parlament.

Marini sõnul esitab valitsus plaani ja hinnangu selle kohta, millises faasis saaks Soomes liikuda normaalsema elu suunas.

Saarikko rõhutas, et tegemist on lõpuspurdiga ja ta palus veel vastu pidada. Üritustega seoses on kultuuriminister Saarikko sõnul tehtud plaan, kuidas neid saab korraldama hakata, kui olukord paraneb.

Marin põhjendas veel eriolukorra volituste kasutuselevõttu. Marini sõnul ei saa ettevõtlustegevust tavaseadusandluse raames täiesti kinni panna. Restorane ei oleks saanud ilma eriolukorda välja kuulutamata sulgeda.

Kaasa müümine restoranidest on lubatud ka kolmenädalase sulgemisseisukorra ajal.