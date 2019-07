Soomes käisid vandaalid sodimas kuni 6000-aastaseid kaljujooniseid

Kohalik turismiettevõte Saimaan Saaristo- ja Veneilypalvelut Oy avaldas teisipäeval Facebookis foto, millel on näha, et keegi on joonistanud kaljujooniste kohale muu hulgas hiiglasliku peenise, vahendab Helsingin Uutiset.

„See on küll kummaline asi, et kõike peab rikkuma. Piirkond on muinsuskaitseseaduse kaitse all ja igasugune rikkumine ja kalju kahjustamine on keelatud. Selle kohta on täna tehtud avaldus muuseumiametile,” teatas ettevõte.

Ettevõtja Harri Kerkelä ütles telekanalile MTV, et viimati vandaalitseti seal aasta tagasi. Ta usub, et loodus pühib ise vähemalt osa kritseldustest maha, aga ta ei ole kindel, kas kalju täielikult puhtaks saab.

Mikkeli linna teatel on Astuva kaljujoonised 4500-6000 aastat vanad. Need on Põhja-Euroopa suurimad ja pilte on kokku 65.

Kaljujoonised kujutavad muu hulgas põtru, inimesi, paate ja ilmselt koeri. Joonised on tehtud punase muldvärviga, mis oli tolle aja inimestele tugev elu sümbol.

Jooniste avastajaks peetakse arheoloog Pekka Sarvaneni, kes leidis need paadiretkel 1968. aastal.