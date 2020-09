Soomes kahtlustatakse kaht paremäärmuslast Põlissoomlaste valimispealiku mõrva katses. Viimane ei lasknud neist ühel kandideerida

1976. aastal sündinud kahtlusalune on Soome rahvusringhäälingu Yle andmetel kuulunud paremäärmusliku organisatsiooni Soldiers of Odin juhtkonda ja tal on kontakte ka neonatsliku organisatsiooniga Põhjamaade Vastupanuliikumine (PVL).

Varem otsustas kohus sama asjaga seoses vahi alla jätta 1981. aastal sündinud mehe, keda kahtlustatakse samuti mõrvakatses. Tegemist on samuti paremäärmuslasega.

Kataja takistas viimati mainitud mehe kandideerimist Soome eelmistel parlamendivalimistel. Otsuse selle kohta tegi Põlissoomlaste Kesk-Soome piirkonnaorganisatsioon.

Hiljem heideti mees Põlissoomlaste hulgast välja.

Yle andmetel on kõnealused mehed olnud politsei huviorbiidis juba juurdluse algusest peale.

Soome keskkriminaalpolitsei palub asja uurimiseks kodanike tähelepanekuid.