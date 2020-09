Soomes jäävad koroonaviiruse tõttu ära iseseisvuspäeva presidendi vastuvõtt ja sõjaväeparaad

Vastuvõtu asemel kutsuvad president Sauli Niinistö ja proua Jenni Haukio kõiki soomlasi veetma iseseisvuspäeva teleekraanide vahendusel, vahendab Ilta-Sanomat.

Presidendi kantseleist öeldi, et koroonaviirusealast olukorda on alates kevadest väga hoolikalt jälgitud.

„Nüüd, kui on näha, et koroonaviirus on ühiskonnas endiselt suur risk, on paari tuhande inimese kokkutoomine kitsasse presidendilossi praeguse informatsiooni valguses mõte, mida ei saa teoks teha. Riskid on nii suured,” teatas kantselei.

Traditsioonilisi kutseid iseseisvuspäeva pidulikule vastuvõtule seega Soome eliidi postkastidesse tänavu ei tule. Päris tühjaks loss kantselei teatel siiski ei jää.

„Iseseisvuspäeva veetmine presidendilossis sisaldab mitmeid elemente, nii et hoones on sees mõningaid inimesi. Programmi kavandamine täpsustub sedamööda, kuidas koroona teine faas edeneb. Mei ei oska praeguses faasis täpsemalt öelda, kui palju ja kes need lossi tulevad inimesed on,” öeldi presidendi kantseleist. „On võimalik, et presidendipaar kohtub õhtu jooksul presidendilossis üksikute inimestega.”

Presidendiloss on Soome rahvusringhäälingu Yle TV 1 pidupäevasaate kese, kust tehakse lülitusi mujale. Kui tavaliselt liigutakse vastuvõtu ülekandes lossi erinevates saalides, siis seekord külastatakse erinevaid paiku üle Soome ja jälgitakse, kuidas soomlased iseseisvuspäeva veedavad. Vaatajatel on võimalik saata oma tervitusi, mida vaadatakse ja kommenteeritakse.

Soome kaitseväe teatel jääb ära ka riiklik iseseisvuspäeva paraad, mis pidi tänavu toimuma Poris. Tähistamine toimub alternatiivsel viisil.

Kaitseväe teavitusjuhi Max Arhippaineni sõnul võidakse korraldada kohalikke üritusi epideemiaalast olukorda arvesse võttes, näiteks lipuheiskamis- või pärjapanekutseremooniaid ning autasude üleandmise ja auastmete ülendamise tseremooniaid. Samuti võidakse kaaluda mingil viisil võimekuste demonstreerimist.

Arhippaineni sõnul ei ole Soomes iseseisvuspäeva paraadi ära jäetud aastakümneid.