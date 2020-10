Soomes ja Leedus tuvastati ööpäevaga rekordarv koroonaviirusega nakatumisi: üle 200

Venemaa +12 846

Venemaal tuli ööpäevaga juurde 12 846 uut koroonaviirusega nakatunut, mis on kogu pandeemia kõrgeim näitaja, teatas operatiivstaap täna hommikul.

Ööpäeva jooksul tuvastati muu seas pealinnas Moskvas 4105, Peterburis 501, Moskva oblastis 416, Rostovi oblastis 269 ja Nižni Novgorodi oblastis 257 uut nakatunut.

Operatiivstaabi teatel registreeriti surmajuhtumeid ööpäevaga 197, millega nende koguarv kasvas 22 454-ni, mida on 1.75% kõigist ametlikest nakatunutest, keda on tänase seisuga kokku 1 285 084.

Soome +269

Soome terviseameti teatel tuvastati viimase 24 tunni jooksul rekordarv - 269 uut koroonaviirusse nakatunut, millega haigusjuhtumite koguarv kasvas 11 849-ni. Viimase kahe nädalaga on Soomes juurde tulnud 1458 uut nakatumist, vahendab Iltalehti.

Haiglaravil on Soomes koroonaviirusega seoses 32 inimest (15 enam kui nädala eest), kellest viis on intensiivravil. Viiruse tagajärjel on oma elu jätnud 346 inimest, teatas Soome terviseamet.

Leedu +205

Leedus kasvas koroonaviirusse nakatunute arv viimase ööpäevaga 205 võrra 5963-ni, teatas sealne terviseamet täna hommikul. Tervishoiutöötajate sõnul nakatus 143 inimest kokkupuutel juba teadaoleva nakatunuga, samal ajal kui 57 juhtumi puhul ei ole nakkusallikas veel teada. Vähemalt viis inimest saabusid haigena välisriigist: kaks Soomest ja üks Moldovast, Valgevenest ja Suurbritanniast, vahendab Leedu Delfi.

Oma elu on COVID-19 tagajärjel Leedus jätnud tänaseks 103 inimest. Veel 22 nakatunut on surnud seoses kaasnevate haigustega.