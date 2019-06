Soomes esitletakse uue valitsuse programmi

Kohal on ka teiste läbirääkimistel osalenud erakondade juhid Juha Sipilä (Keskerakond), Pekka Haavisto (rohelised), Li Andersson (Vasakliit) ja Anna-Maja Henriksson (Rootsi Rahvapartei), vahendab Helsingin Sanomat.

Poliitikud saabusid Oodisse üheskoos trammiga.

Pressikonverents on avatud kõigile kodanikele, kellel on võimalus ka erakondade juhtidele enne meediat küsimusi esitada.

Rinne sõnul on valitsuse programm 160-leheküljeline. Läbirääkimised olid kohati väljakutseid esitavad, aga nüüd ollakse olukorras, kus on konkreetseid meetmeid.

Valitsusprogrammi nimi on „Kaasav ja oskav Soome, sotsiaalselt, majanduslikult ja ökoloogiliselt kestlik ühiskond”.

Programmi majandusosas on eesmärk kõrge tööhõive. Vaja on kestlikku avaliku sektori majandust. Kestliku majanduse põhjaks on ka kestlik keskkonnapoliitika. Et majandus kasvaks kestlikult, peab kasvama tootlikkus. Vaja on toimivat heaoluriiki.

Avaliku sektori majandus peaks olema 2023. aastaks tasakaalus ja avaliku võla suhe hakkab langema.

Kolm miljardit eurot on plaanis investeerida infrastruktuuri ja haridusse. Valitsusprogramm hakkab vähendama sissetulekuerinevusi.

Ministreid tuleb 19: sotsiaaldemokraadid saavad seitse, Keskerakond viis, rohelised kolm ning Vasakliit ja Rootsi Rahvapartei 2 ministrikohta.

Keskerakonna esimehe Juha Sipilä sõnul mõõdetakse valitsuse õnnestumist sellega, kuidas õnnestutakse tööhõive-eesmärkide saavutamises.