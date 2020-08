Soomes algab uus kooliaasta: Helsingi Kalasatama koolis õpib osa õpilasi võimlas, täiskasvanud hoiavad üksteisest eemale

Tegutsema pidi direktor hakkama juba selle nädala algul. Kui tavaliselt toimub esimese klassi õpilaste kooliga tutvumise üritus kevadel, siis nüüd lükati see augusti ning toimus mõni päev enne kooli algust ja erandkorras ilma vanemateta, kirjutab Helsingin Sanomat.

Vanematele andis Pennanen informatsiooni kaugsuhtluse korras ja vanemad suhtusid sellesse Pennaneni sõnul rahulikult.

„Võib-olla andis eelmine kevad vanematele usalduse, et asjad saavad aetud ja olukorda hoitakse kontrolli all,” ütles Pennanen. „Sellisel ajal tõuseb koolide tähtsus palju esile. See on tähtis koht kogu ühiskonna, laste ja täiskasvanute seisukohalt. Me peame tekitama kõigile turvalise tunde ja soovi kooli tulla.”

Kalasatama põhikoolis on avatud ruume kasutav algkool, kus on traditsiooniliste klassiruumide asemel „õpperakukesed”. On ustega suletavad spetsiaalsed õpperuumid ja õpilaste ühine ruum.

Nüüd tuleb sellest vähemalt sügissemestril koroonaviiruse tõttu loobuda.

„Õppetöö korraldatakse peamiselt algkooli õpilastele eraldi väikestes klassirühmades oma õpetaja juhtimisel ja rühmade segunemist välditakse,” ütles Pennanen.

Kooli seintel on meeldetuletused kätepesu kohta ja tualetid on rühmade vahel ära jagatud.

Koristamist on tõhustatud ja sellele lisaks peab personal koolipäevadel hoolitsema ühiselt kasutatavate esemete desinfitseerimise eest.

„Mingi mõõdupuuga me ohutut vahemaad ei mõõda ja see ei ole võimalikki. Aga õpetajatega on räägitud, et väldime kallistamist ja kätlemist. Hoiame alati vahemaad, kui see on võimalik, ja pöörame sellele erilist tähelepanu,” ütles Pennanen.

Personal peab olema tähelepanelik. Püüeldakse selle poole, et täiskasvanud tegutsevad meeskondades teistest eraldi, et vältida asjatuid sotsiaalseid kontakte.

„Me peame kogu aeg ühe sammu ette mõtlema. Kui juhtub näiteks nii, et keegi täiskasvanu saab nakkuse, on kergem välja selgitada, kes on temaga kokku puutunud,” märkis Pennanen.

Kool ei saa anda soovitusi õpilastele, kes liiguvad kooliteel ühistranspordiga. Selles osas järgitakse Soome Tervise ja Heaolu Instituudi (THL) soovitusi.