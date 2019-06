Soome võtab vastu kaheksa pagulast, kes on oma saatust kaks nädalat oodanud

Immigrandid jõudsid Itaalia saarele Lampedusa, kuid Itaalia ise sealt immigrante vastu ei võta. Seetõttu on Euroopa komisjon palunud teistel Euroopa Liidu liikmesriikidel võtta vastu immigrante, kes päästetakse Liibüa lähistelt. Saarele jõudsid ühel alusel 40 immigranti.

Soome võtab need pagulased vastu samadel tingimustel, mis teisedki. Otsus pagulased vastu võtta erineb mulluse valitsuse tõekspidamistest, kes mullu Jaanuaris keeldus Maltale jõudnud pagulasi vastu võtmast.

40 pagulasega alus on olnud merel üle kahe nädala. Itaalia siseminister Matteo Salvini keelas aluse randumise Itaalias ja ütles, et pagulased võivad randuda kas Saksamaal või riigis, kuhu laev on registreeritud.