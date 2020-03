Soome võtab kasutusele koroonaviiruse nõuandetelefoni ning infopunktid sadamates ja lennujaamades

Nõuandetelefonilt 0295 535 535 saab üldist informatsiooni koroonaviiruse kohta, vahendab Helsingin Sanomat.

„Tunnistame vajadust kodanike teavitamise suurendamiseks,” ütles Soome pere- ja põhiteenuste minister Krista Kiuru täna.

Kiuru sõnul on tähtis, et kodanikele on saadaval õige ja usaldusväärne informatsioon koroonaviiruse kohta. Telefoniteenuse eesmärk on seda vajadust rahuldada. Informatsiooni saab soome, rootsi ja inglise keeles.

Täna teatati ka, et Soome reisisadamatesse ja Finavia lennujaamadesse tulevad infopunktid, kust reisijad saavad koroonaviirust puudutavaid materjale.

Peamiselt riiki saabuvatele reisijatele suunatud materjali toodab Soome Tervise ja Heaolu Instituut (THL). Materjal on saadaval 11 keeles, teiste hulgas soome, rootsi, inglise, eesti, hiina ja itaalia keeles.

Kiuru ning sotsiaal- ja tervishoiuminister Aino-Kaisa Pekoneni sõnul ei ole pilt Soome koroonaviirusealase olukorra kohta ega valmisoleku tase muutunud.