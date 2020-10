Soome viies maakonnas kästakse baaridel ja restoranidel alkoholi müük lõpetada kell 22

„Praegusel hetkel on kiirenemisfaasis Uusimaa, Päris-Soome, Pirkanmaa, Kanta-Häme ja Pohjanmaa, mis tegelikult paistab nii, et on juba levimisfaasis. See tähendab praktikas seda, et nendes maakondades peab alkoholimüük toitlustusasutustes lõppema kell 22 ja sulgemisaeg on kell 23,” ütles pressikonverentsil sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi kantsler Kirsi Varhila.

Lisaks sellele tohivad nende maakondade toitlustusasutused lubada sisse vaid poole tavapärasest klientide arvust.

„Sellega taotletakse just füüsilisi vahemaid,” ütles Varhila.

Ametlik korraldus selle kohta on kavas anda reedel.

