Soome värske peaminister Antti Rinne saabub homme esimesele välisvisiidile Eestisse

Ratas õnnitles Rinnet uue valitsuse ametisse nimetamise puhul juba eelmisel nädalal ja ühtlasi lepiti kokku peatses kohtumises, teatab Soome valitsuse kommunikatsiooniosakond.

Peaministritel on kavas arutada muu hulgas riikide kahepoolseid suhteid, Läänemere kaitset ja piirkondliku koostöö süvendamist. Päevakorras on ka Euroopa julgeoleku küsimused ja laiemalt päevakajalised Euroopa Liidu asjad, nagu Soome 1. juulil algav eesistumine. Lisaks sellele räägitakse reeglitel põhineva multipolaarse süsteemi tugevdamisest ka selles valguses, et Eesti on äsja valitud ÜRO Julgeolekunõukogu ajutiseks liikmeks aastateks 2020-2021.