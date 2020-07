Soome vanglast põgenes vang, kes kasutas ära sarnasust teise, vabanema pidanud kinnipeetuga

Vangla direktor Harri Rämö kinnitas põgenemist Ylele. Kylmäkoski vangla on tegutsenud 1993. aastast ja sealt ei ole Rämö sõnul veel keegi põgenema pääsenud.

Viga tehti, kui vanglast oli vabanemas teine vang. Põgenenu kasutas tema nime ja oli temaga ka välimuselt sarnane.

„Esmaspäeva hommikul vabastati vale isik. Isik esines selle isikuna, kes pidi eile vabastatama. Nii pahasti ja kahjuks juhtus. Sarnasus on märkimisväärne, aga sellest hoolimata ei oleks nii tohtinud juhtuda,” ütles Rämö.

Vangla kahtlustab, et põgenemine oli ettekavandatud. Rämö on kuulnud, et valeidentiteeti on mõnes vanglas üritatud kasutada ka varem.

Vangla vabastas ka vangi, kes tegelikult vabanema pidi. Põgenenud vangi ei ole kätte saadud. Ta on tagaotsitav ja politsei uurib asja.

Põgenenud vang ei ole teadaolevalt ohtlik.

Soome seaduste järgi on vanglast põgenemine kuritegu, mille eest võidakse karistada trahvi või kuni aastase vanglakaristusega.