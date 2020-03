Soome valmistub piiride sulgemiseks

Iltalehti vahendab, et kokku on lepitud eriolukorra rakendamises. Kõikides gümnaasiumites ja ülikoolides lõpetatakse alates kolmapäevast vahetu õppetöö ning jätkatakse vaid e-õppega. Osa lasteaedu jääb aga siiski avatuks.

Inimeste liikumist võidakse vajadusel piirata, teatas Marin pressikonverentsil. Ühtlasi alustati ka ettevalmistust piiride sulgemiseks, mis tähendab, et õige pea ei ole välismaalastel, va erandjuhtudel enam võimalik riiki siseneda. Kõikidel Soome kodanikel aga palutakse viivitamatult kodumaale naasta.

Vanematel kui 70-aastastel elanikel palutakse kontakte teiste inimestega vältida ja püsida kodus. Avalikud kogunemised, kus on rohkem kui 10 inimest, on edaspidi keelatud. Samuti suletakse muuseumid, teatrid, kultuurimajad, raamatukogud, arhiivid, hobide ja sportimisega seotud kohad ning muud klubilise tegevuse ruumid.

Eriolukord kestab vähemalt 14. aprillini.

Varem karmidest piirangutest hoidnud Marini valitsus muutis oma suhtumist pärast seda, kui riikliku tervishoiuinstituudi juht Markku Tervahauta avaldas rahvusringhäälingu Yle eetris prognoosi, et tegelike koroonaviiruse juhtumite arv võib olla Soomes juba teadaolevast kuni 20-30 korda kõrgem. See tähendaks, et nakatunud võib olla tuhandeid inimesi. Tema sõnul tõotavad numbrid tegelikkusest kaardinaalselt erineda, sest Soome on otsustanud testida ainult meedikuid, riskigruppi kuuluvaid inimesi või raskelt haigeid patsiente.