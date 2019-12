Soome valitsuskriis kogub tuure: kas peaminister Antti Rinnele näidatakse ust?

Yle vahendab, et päeval kogunes Keskerakonna parlamendifraktsioon ning leiti, et usaldus peaministri suhtes on kadunud. Õhtul aga kohtus erakonna juhatus ja üldiselt leiti sama - koalitsioon võiks küll jätkata samas koosseisus, ent juhtladvikus on vaja muudatusi.

Keskerakonna esimees Katri Kulmuni sõnas ajakirjanikele, et usaldus valitsuse suhtes on tõsiselt raputada saanud. Ometi ei vastanud ta otseselt küsimusele, kas konkreetselt peaministri vahetamisega saaks usalduse taastada. "Keskerakond on pühendunud valitsevale koalitsioonile, mis koosneb viiest parteist. Ent riik vajab elujõulist valitsust. Loodetavasti teevad sotsiaaldemokraadid järeldused, mis selleks vaja on," märkis ta üldsõnaliselt.

Rinne ise ütles täna hommikul, et tal ei ole hetkel midagi kommenteerida. Rinne lausus, et valitsus vastab homme Eduskuntas opositsiooni vaheküsimusele. Kolmapäeval hääletatakse valitsuse usaldamise üle. Hetkel peab koosolekut sotside juhatus (algas kell 19.30).

Tüliõun peitub riigiettevõtte Soome Post tegevuses, kriitikute sõnutsi olevat Rinne mitmes asjas valetanud. Rinne rõhutas möödunud nädalal toimunud pressikonverentsil, et tema arvates on Soome Post toiminud valesti ja ettevõtte juhatuse positsiooni hinnatakse. Rinne sõnul on post üritanud oma teadetes hämada postitüli kesksete kuupäevadega, ta lausus ka, et eirati riigi kui omaniku tahet. Soome Posti omanikud lükkasid süüdistused ümber.

Eelmisel nädalal lahkus skandaaliga seoses ametist ka riigivarade haldamise minister Sirpa Paatero.

Kes võiks astuda Rinne kingadesse? Aamulehti kirjutab, et tõenäoliselt sotsist transpordiminister Sanna Marin või sotside parlamendifraktsiooni esimees Antti Lindtman.