Soome valitsuse säutsus seoses MRP aastapäevaga jäeti mainimata Talvesõda – ajaloolased on hämmingus

Soome valitsus vastas uues säutsus järgmiselt: „Tere! See päev on Euroopa Parlamendi aastast 2009 tunnustatav mälestuspäev totalitarismi ohvritele. Me tunnistame Molotovi-Ribbentropi pakti ajaloolist tähtsust Talvesõja taustal. Selle alguse ja lõpu mälestuspäevad on ära märgitud ja märgitakse ka edaspidi.”

Soome välisministrilt Pekka Haavistolt küsiti, miks ei ühinenud Soome Eesti, Läti, Leedu, Rumeenia ja Poola avaldusega Molotovi-Ribbentropi pakti 80. aastapäeva puhul.

Haavisto ei vastanud. Välisministeeriumist väideti, et Soomet ei kutsutud avaldusega ühinema.

Poola ajaloolane Sławomir Dębski kirjutas: „Minu allikad kinnitavad, et Soome osales ühisavalduse läbirääkimistel, aga tahtis parandusi, mis oleksid sõnastust pehmendanud, ja teised läbirääkimiste osapooled otsustasid, et on parem teha ühisavaldus ilma Soometa, kui et muuta see sisutuks.”

Sellele vastas Soome suursaadik Varssavis Juha Ottman: „Me kontrollisime seda kolleegidelt välisministeeriumis. Fakt on, et Soomega ei konsulteeritud ega kutsutud teda selle ühisavaldusega liituma. Teine fakt on, et Nõukogude Liit ega totalitaarne režiim ei okupeerinud Soomet pärast Teist maailmasõda.”

„Ma ootan ametlikku kommentaari. Fakt on, et Soome, kes oli Ribbentropi-Molotovi pakti üks ohvritest, ei ühinenud kõigi teiste riikidega, keda see puudutas, ega mõistnud pakti selle 80. aastapäeval hukka. Mul on raske põhjust mõista, mis iganes see poleks,” kirjutas veel Dębski.

Sellele vastas Soome välisministeeriumi ametnik Vesa Häkkinen: „Me oleme valmis totalitarismi hukka mõistma kõigis selle vormides. Molotovi-Ribbentropi paktil oli Soomele tohutu mõju. See viis Talvesõjani, kus me kaotasime üle 25 000 kodaniku. Soomet siiski kunagi ei okupeeritud.”