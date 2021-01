Soome valitsus valmistab ette piiriületusreeglite karmistamist koroonaviiruse mutatsiooni tõrjumiseks

Soome valitsus arutas epidemioloogilist olukorda ja võimalikke piiranguid eile hilise õhtuni, vahendab Yle Uutiset.

„Uus koroonaviiruse mutatsioon tekitab suurt muret. Nagu kevadel on olukorras palju ebakindlust, asju, mida ei teata. Ägenemise riski oht on ilmne,” ütles Kiuru.

Kiuru lisas, et omavalitsused peavad kindlustama piiriületuskohtade ohutuse, mis tähendab näiteks testimist.

Piiriületusreegleid karmistatakse nii, et kõik piirile saabujad võidakse suunata testi tegema, teatas Kiuru.

Soomes on suuri piiriületuskohti, kus saabujate vood on suured, ja nendega on seotud väljakutseid, märkis Kiuru. Seetõttu on selge, et piiriületusreegleid karmistatakse. Kiuru sõnul tuleb kõik saabujad suunata testi tegema.

Väljakutsed on Kiuru sõnul Helsingi sadam ja Rootsi piir põhjas. Olukord Helsingi-Vantaa lennujaamas on Kiuru sõnul üsna läbilaskmatuks muudetud.

„Kui me ei saa ohtu piiril peatatud ja piisavalt rangeid meetmeid piirkondades, satume hiljem sel aastal raskesse olukorda,” hoiatas Kiuru.

