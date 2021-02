Soome valitsus valmistab ette komandanditundi

Henrikssoni sõnul on olukord läinud viimastel päevadel halvemuse suunas, mistõttu tuleb valitsusel valmistuda halvimaks. Tema sõnul on väljas liikumise keelu kehtestamine üks laual olevaid võimalusi koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ja selle juriidilise ettevalmistamisega tegeleb peaministri büroo.

Juhul kui piirang kehtestatakse, tähendaks see, et mingites piirkondades ei ole mingitel kellaaegadel võimalik inimestel kodunt lahkuda, märkis Henriksson.

Tema sõnul ei soovi valitsus samasugust olukorda nagu mitmes Euroopa riigis, kus kodunt võib lahkuda üleüldse üksnes toidupoodi ja apteeki.

Justiitsminister lisas, et väga lähedal ollakse ka eriolukorra seaduse rakendamisele ja tõenäoliselt kuulutatakse see välja juba esmaspäeval. Järgmised otsused tehakse selle põhjal, milline on viiruse leviku olukord tuleva nädala algul.