Soome valitsus: tungiv soovitus on, et praegu ei reisitaks ka kodumaal, välismaast rääkimata

„See on asi, mida valitsus peab eraldi otsustama. Praegusel hetkel on tungiv soovitus, et ka kodumaal ei reisitaks,” ütles Varhila, vahendab Yle Uutiset.

Tõsise haigestumise oht ei ole möödas, vaid endiselt on olema epideemia leviku kiirenemise oht.

„Tungiv soovitus on, et ka välismaale ei reisitaks endiselt muudel kui vältimatutel põhjustel. See, et on praegusesse olukorda jõutud, on kõigi soomlaste tegevuse tulemus. Seda peab suutma jätkata,” ütles Soome Tervise ja Heaolu Instituudi (THL) tervisejulgeoleku osakonna juhataja Mika Salminen.

Soome sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi teatel on võimalik, et koroonapiiranguid diferentseeritakse piirkondlikult.

„Alustame ühtsetest üleriiklikest otsustest, aga ajapikku, kui saame kogunenud informatsiooni ja tõendeid selle kohta, kuidas olukord erinevates piirkondades areneb, võime hakata tegema piiranguid piirkondlikult,” ütles kantsler Varhila.

Varhila sõnul võib sellest siiski tekkida juriidilisi probleeme seoses võrdõiguslikkusega. Põhiõigused on kõigi jaoks samad.

„Kui üks piirkond on halvas olukorras, kas teised peavad siis selle tõttu kannatama, on küsimus, mida on vältimatu hinnata kogu aeg,” ütles Varhila.

Koroonaepideemia on THL-i teatel jätkanud Soomes selget aeglustumist. Praeguseks hetkeks on kinnitatud nakatumisjuhtumeid umbes 6700 inimesel.

„Langus on olnud juba kuu aega päris selge,” ütles Salminen.

Teiste Põhjamaade ja Eestiga võrreldes Soome koroonaolukord Salmineni sõnul „hirmus halb” ei ole.