Soome valitsus otsustas reisipiirangud Eesti suhtes taastada

Alates esmaspäevast võivad soomlased ilma karantiinita reisida vaid kuude Euroopa riiki, vahendab Yle Uutiset.

„Ohutute riikide” nimekirjas on Küpros, Läti, Leedu, Liechtenstein, Poola ja San Marino. Soome valitsus soovitab vältida asjatut reisimist kõigisse teistesse riikidesse.

Soome võib vabalt reisida vaid nendest riikidest, kus viimase kahe nädala jooksul on olnud alla 25 koroonajuhtumi 100 000 elaniku kohta.

Ohtlikest riikidest saabujad peavad jääma Soomes kahenädalasse eneseisolatsiooni. Lisaks sellele võivad tervishoiuvõimud määrata inimesi kohustuslikku karantiini.

Erand on tööreisiliiklus Soome ning Eesti ja Rootsi vahel. See on endiselt lubatud ja eneseisolatsiooni ei nõuta.

Kui Soome sisenemist piiratakse, ei tohi enam vastavast riigist vabaajareisile Soome tulla. Siis lubatakse ainult Soome naasmist, transiiti, tööle tulemist või muud vältimatut riiki sisenemist.

