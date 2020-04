Soome valitsus otsustas, et koroonaviiruse levimise vastased piirangumeetmed kehtivad 13. maini

Eduskunta ja valitsus on kehtestanud koroonaviirusega nakatumiste levimise aeglustamiseks vajalikke reegleid. Lisaks sellele on muud volitatud ametkonnad kehtestanud omi nõudeid ja teinud otsuseid, mis kehtivad ja mida kohaldatakse selle järgi, kuidas neis on eraldi sätestatud ja kindlaks määratud, vahendab Ilta-Sanomat.

Piirkondlikud haldusametid on teatanud, et kõik üle kümne inimese sise- ja välisruumides korraldatavad publikuga üritused ja muud kogunemised on endiselt keelatud.

Lisaks sellele tuleb endiselt suletuna hoida koolide, kutsekoolide, ülikoolide ja ametikõrgkoolide ning rahvaülikoolide ja muude haridusasutuste ruumid.

Hallituksen linjauksia koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi jatketaan 13.5. saakka.



Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!