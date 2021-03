Soome valitsus kuulutas välja eriolukorra, liikumiskeeldu esialgu ei tule

„Valitsus konstateeris koostöös vabariigi presidendiga, et riigis valitseb eriolukord,” ütles peaminister Sanna Marin kohe pressikonverentsi alguses, vahendab Helsingin Sanomat.

Marini sõnul ei ole praegusel hetkel otsest vajadust valmisolekuseaduse põhiõigusi piiravate volituste kasutuselevõtuks. Selline põhiõigus piirav piirang oleks näiteks väljas liikumise keeld.

Kasutuselevõttu ei saa aga Marini sõnul lähitulevikus välistada viimasel ajal kasvanud nakatusmisarvude tõttu. Valitsus arutab Marini sõnul olukorda uuesti juba kolmapäeval.

Küsimusele võimaliku liikumiskeelu ajakava kohta vastas Marin, et see piirang võidakse kasutusele võtta ainult siis, kui see oleks olukorras vältimatu ja proportsionaalne.

Küsimusele, milline võimalik liikumiskeeld välja näeks, vastas Marin, et oleks kaks võimalust.

Kui soomlaste liikumist tuleks piirata, oleks üks võimalus Marini sõnul eelmise kevade sarnane olukord, kus eraldataks Uusimaa muust Soomest. Teine võimalus oleks olukord, kus piirataks teatud piirkonna elanike mittehädavajalikku liikumist. Marini sõnul on ka selline karmim liikumiskeeld nüüd juba igaks juhuks ettevalmistamisel.

Pressikonverentsil räägiti veel, et valitsus tegi ettepaneku toitlustusasutuste sulgemiseks kolmeks nädalaks. Vastav seadus peaks kehtima 8. märtsist 28. märtsini.

Küsimusele, kas restoranide kinniolek võib kesta kauem kui 28. märtsini vastas Marin eitavalt. Restoranid avaneksid aga karmimate piirangutega klientide arvule ja lahtiolekuaegadele.

Tööminister Tuula Haatainen täpsustas, et kolme kinniolekunädala jooksul võib restoranidest siiski toitu tellida ja kaasa osta.

Haataineni sõnul puudutab eelnõu kõiki toitlustusettevõtteid restoranidest ööklubideni ja ka nende väliterrasse. See ei puuduta siiski selliseid söögikohti, mis ei ole kõigile avatud, nagu töökohtade või vanadekodude sööklaid.

