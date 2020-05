Soome valitsus ei jõudnud eile koroonapiirangute kaotamises kokkuleppele ja läbirääkimised jätkuvad

Algselt oli uutest otsustest plaanis teatada juba eile õhtul, aga läbirääkimisi otsustati veel täna jätkata, vahendab Yle Uutiset.

Peaminister Sanna Marin ütles läbirääkimistele saabudes, et laual on väga ulatuslik teemade kogum. Valitsus arutab pea kõiki piirangumeetmeid.

„Võtame läbi, mis on õige aeg neid meetmeid kaotada ja kuidas on tervikuna hea edasi minna. Arutelu on olnud väga aktiivne ja põhjalik. Jätkame, aga ma ei suuda ennustada, mis kell me finišisse jõuame ja selle valmis saame,” ütles Marin.

Marini sõnul ei räägi läbirääkimiste venimine erimeelsustest valitsuses.

„Ma ei arva, et siin on mingeid asetusi erakondade vahel. Küsimus on ainult selles, et neid asju on palju ja need on keerulised. Hoolikas käsitlemine võtab lihtsalt aega,” ütles Marin.

Siseminister Maria Ohisalo avaldas lootust, et täna suudetakse langetada põhimõtteline otsus piirangute kaotamise kohta ja jõutakse ühisele arusaamale niinimetatud exit-plaani elluviimiseks.

„Võimalikult sotsiaaliselt kestlikult loomulikult. See olukord koormab väga paljusid. Piiranguid tuleb saada vaikselt kaotama hakata,” rõhutas Ohisalo.

Ohisalo sõnul tuleb piirangute kaotamisel väga erinevaid arusaamu kokku sobitada. Piirangud on põhjustanud sotsiaalseid ja majanduslikke probleeme, mistõttu peab olema võimalik neid kaotada.

Samal ajal on valitsusel testimisel põhinev koroonastrateegia, mille järgi tuleb viirusega kokkupuutumist jälitada ja nakatunuid võimalikult hästi isoleerida.

„Selle kokkusobitamisega on väga palju tegemist,” ütles Ohisalo.

Suvel korraldatakse palju enam kui kümne osavõtjaga perekonnapidusid, näiteks pulmi ja sünnipäevi. Piirangud on koroonaepideemiat ohjeldanud, aga Ohisalo tuletas meelde, et kuigi piirangutega on õnnestunud aega võita, on haigus endiselt kohal.

Piiranguid võidakse olla sunnitud mingil hetkel taas karmistama.

„Põhisõnum igaühele on endiselt, et seda füüsilist distantsi tuleks saada hoida ehk korraldataks meie ühiskond endiselt kahe meetri ühiskonnaks, et me suudaks normaalsusse naasta,” rõhutas Ohisalo.