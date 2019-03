Soome valitsus astus tagasi, aga jätkab valimisteni kohusetäitjana

Pääministeri Juha Sipilä pyytää hallituksen eroa tasavallan presidentiltä tänään Mäntyniemessä klo 10. Sen jälkeen pääministeri pitää tiedotustilaisuuden Kesärannassa noin klo 10.45. Tilaisuutta voi seurata verkkolähetyksenä osoitteessa https://t.co/z75pEuNh0t. — Valtioneuvosto | Statsrådet (@valtioneuvosto) March 8, 2019

Sipilä ütles pressikonverentsil, et sotsiaal- ja tervishoiu ning maakonnareformi läbikukkumine on tema jaoks tohutu pettumus.

Reform on olnud Sipilä sõnul olnud valitsuse keskne eesmärk. Valitsus tegutses põhimõttel tulemus või tagasiastumine ja poliitikas tuleb kanda vastutust.

Valitsus jätkab kohusetäitjana. Sotsiaal- ja tervishoiureformi läbikukkumine oleks igal juhul viinud valitsuse tagasiastumiseni ka siis, kui valimisteni oleks olnud rohkem aega, teatas Sipilä.

Täna kukkusid läbi Soome valitsuse suurprojektid sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna ning maakonnareform.

Yle allikate teatel selgitati eile ka peaminister Sipiläle, et reform läbi ei lähe. Keskerakonna juhtivad poliitikud kogunesid eile Sipilä juhtimisel peaministri ametikorterisse Kesärantasse asja arutama.

Eduskunta juhatus kogunes täna otsustama selle üle, kuidas tööd sotsiaal- ja tervishoiureformiga jätkatakse. Oodatakse, et juhatus otsustab reformi käsitlemise lõpetada.

Reform on Eduskuntas takerdunud kahte komisjoni. Neist üks, põhiseaduskomisjon jättis tänase istungi ära. See tähendab, et reform ei liigu enam edasi ja see on praktikas läbikukkunud. Eduskunta juhatuselt oodatakse sellele lõplikku kinnitust.

Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna reformi (Sote) teekond Soome poliitikas algas juba 2006. aastal, kui see oli peaminister Matti Vanhaneni valitsuse omavalitsus- ja teenuste struktuuri reform. Seejärel on iga valitsus selle reformiga hädas olnud.

Sipilä valitsuse programmi kirjutatuna sai Sote hoopis uued pöörded.

Sote eesmärgid olid: