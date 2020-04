Soome valitsus andis lastele viiruse teemal pressikonverentsi

Valitsusjuht Marin, haridusminister Li Andersson ning teadus- ja kultuuriminister Hanna Kosonen olid end spetsiaalselt ette valmistunud, et vastata kooliealiste laste küsimustele neile arusaadaval viisil, vahendab uudistekanal Yle.

Üritus algas hetkeolukorra ülevaatega, milles poliitikud rõhutasid, et käte põhjalik pesemine ja sotsiaalne distantseerimine on endiselt olulised, tõkestamaks ohtliku viiruse levikut.

Otseülekande ajal esitasid video teel oma küsimusi seitsme- kuni kaheteistaastased lapsed ning üks põletavamaid neist tuli väikselt Emmalt, kes päris haridusministrilt: “Millal me kooli tagasi saame minna?”

Haridusminister Li Andersson vastas: "Kuulame eksperte, et näha, millal see on võimalik, olgu see siis hiljem sel kevadel või tõenäolisemalt sügisel."

Koolitüdruk Iiris uuris seejärel: "Kas olukord Soomes on hea?" Valitsusjuht Sanna Marin kinnitas, et "kui võrrelda meie olukorda teiste riikidega, on see hea." "Jälgime, kuidas olukord areneb, sest tahame kõiki kaitsta," rõhutas peaminister.

Kõik kolm ministrit toonitasid korduvalt sotsiaalsete distantseerimismeetmete järgimise olulisust, aga ka vajadust pesta põhjalikult käsi ning suhelda oma lähedastega, näiteks vanavanematega, telefoni või kirja teel.

Muude küsimuste hulgas tundis Aaron huvi: "Mida on meil võimalik Soome heaks teha?".

"Juhiste järgimise kõrval on kooliealiste laste jaoks kõige olulisem koolitöö," vastas sellele haridusminister Andersson.

Ürituse korraldasid ajakiri Apu Juniori, Yle ja Helsingin Sanomate lasteuudiste üksus.